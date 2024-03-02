ألقى بمحمد هنيدي من النافذة.. حلمي بكر ممثلا في السينما

ظهر الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر على شاشة السينما أكثر من مرة بشخصيته الحقيقية كضيف أشهرها في فيلم "عندليب الدقي"، بطولة محمد هنيدي.

وأدى بكر في المشهد دور رئيس لجنة إجازة المطربين الجدد بالإذاعة، حيث يلتقي "فوزي" الذي يجسد هنيدي شخصيته، والذي يعتقد أنه ينافس العندليب لكنه حين يستمع إليه يفاجأ بصوته النشاز ويتعجب من انهيار حال الأغنية..

وعندما يصر فوزي على استعراض موهبته في أغنية "قلبي على طيري" لا يجد بكر مفراً من أن ينهال عليه ضربا ويلقيه من النافذة، في مشهد كوميدي لافت يتداوله بكثافة نشطاء على مواقع التواصل، بعد نبأ رحيل الموسيقار البارز.

كما ظهر حلمي بكر كضيف شرف في المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، إنتاج 2020، حين أراد الإعلامي جابر القرموطي الذي ظهر هو الآخر في المشهد بشخصيته الحقيقية أن يجري مواجهة بين اثنين من المطربين الشبان وبين مرجعية موسيقية تتميز بالصرامة والجدية تتمثل في حلمي بكر.

وجسد شخصية المطربين علي ربيع ومصطفى خاطر، فما كان من حلمي بكر إلا أن استأذن غادر الاستديو من شدة سوء الأداء الغنائي والموسيقي لهما قائلا: "أنا دخلت هنا بالغلط".

وكان آخر ظهور للراحل كضيف شرف على الشاشة في فيلم "مستر إكس"، 2023، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ضمن مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف شملت العديد من نجوم الكرة ومقدمي البرامج.