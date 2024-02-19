أسعارها تشهد ارتفاعًا تاريخيًّا.. انهيار سوق الشوكولاتة قادم

أظهر تقرير نشرته صحيفة "بلومبيرغ" أن الكاكاو لم يتطور عبر الزمن ليصبح مشروعًا تجاريًّا زراعيًّا، لأن تجارته وتجهيزه وتحويله إلى شوكولاتة كانت عملية مربحة في الماضي، أما اليوم، فيزرعه فقط صغار المزارعين الذين يفتقرون لوسائل إعادة الاستثمار.

وأكد التقرير أن الاستهلاك العالمي للشكولاته في 2023-2024 سيتجاوز حد الإنتاج، ما يشير إلى أن أزمة الشوكولاتة حتمية.

وقال التقرير إن أسعار الكاكاو شهدت ارتفاعًا حادًّا بعد الارتفاع الذي بلغته سابقًا، والذي استمر 46 عامًا، لأن الإنتاج العالمي أقل بكثير من الطلب. ومع هبوط إنتاج الكاكاو، بلغت تكلفته في نيويورك أكثر من 5500 دولار للطن الواحد، مع توقعات بتضاعف الأسعار مرة أخرى إلى 10000 دولار للطن.