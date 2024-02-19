أسعارها تشهد ارتفاعًا تاريخيًّا.. انهيار سوق الشوكولاتة قادم

أسعارها تشهد ارتفاعًا تاريخيًّا.. انهيار سوق الشوكولاتة قادم
أظهر تقرير نشرته صحيفة "بلومبيرغ" أن الكاكاو لم يتطور عبر الزمن ليصبح مشروعًا تجاريًّا زراعيًّا، لأن تجارته وتجهيزه وتحويله إلى شوكولاتة كانت عملية مربحة في الماضي، أما اليوم، فيزرعه فقط صغار المزارعين الذين يفتقرون لوسائل إعادة الاستثمار.
وأكد التقرير أن الاستهلاك العالمي للشكولاته في 2023-2024 سيتجاوز حد الإنتاج، ما يشير إلى أن أزمة الشوكولاتة حتمية.
وقال التقرير إن أسعار الكاكاو شهدت ارتفاعًا حادًّا بعد الارتفاع الذي بلغته سابقًا، والذي استمر 46 عامًا، لأن الإنتاج العالمي أقل بكثير من الطلب. ومع هبوط إنتاج الكاكاو، بلغت تكلفته في نيويورك أكثر من 5500 دولار للطن الواحد، مع توقعات بتضاعف الأسعار مرة أخرى إلى 10000 دولار للطن.
وستظهر الأزمة قريبًا في المتاجر الكبرى في جميع أنحاء العالم، حيث حذر ميشيل باك، المسؤول التنفيذي الأول في شركة "هيرتشي"، من احتكار السلعة بسبب نقصها في سلسلة التوريد.
وأضاف، أنهم سيستخدمون جميع الوسائل المتاحة من أجل إدارة هذه التجارة بشكل ناجح، علمًا بأن الأزمة بدأت في غرب أفريقيا، حيث تنتج أربعة بلدان (ساحل العاج وغانا والكاميرون ونيجيريا) نحو 75 في المائة من الكاكاو في العالم.
وتزدهر زراعة أشجار الكاكاو في نطاق ضيق يبلغ 20 درجة شمالًا وجنوبًا من خط الاستواء؛ ما يحوّل ساحل العاج وغانا ونيجيريا والكاميرون إلى البلدان المنتجة الرئيسة.
وتتعرض أشجار الكاكاو كحال النباتات الأخرى للطقس والمرض السيئين، ليعاني المزارعون الذين يغفلون عن الأسعار القياسية نتائج هذه الظروف.
وتخضع الأسواق المحلية في ساحل العاج وغانا لسيطرة صارمة من جانب حكوماتها، التي تحدد الأسعار الرسمية.
وبالنسبة لمحصول 2023-2024، يحصل المزارعون الإيفواريون على 1000 فرنك أفريقي (1.63 دولار) لكل كيلوغرام، أي أقل بنسبة 70 في المائة تقريبًا من سعر الجملة الحالي.
وسيعاني سوق الكاكاو من عجز كبير في 2024 بالنسبة لموسم المحاصيل الثالث على التوالي، وهو أبرز نقص في التاريخ الحديث.
وانخفضت قوائم الحصاد العالمية للكاكاو إلى مستويات بلغت آقل مستوياتها خلال أزمة الكاكاو في أواخر السبعينيات. وتضاعف الطلب على الكاكاو في السنوات الثلاثين الماضية، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب، بيد أن الاستهلاك العالمي من الشوكولاتة لا يزال ضئيلًا نسبة إلى نصيب الفرد؛ ما يخلق أسواقًا جديدة للتوسع.
وفيما يتعلق بصناعة الحلويات، يمثل ارتفاع أسعار الكاكاو مشكلة حادة، إذ يمكن أن تنخفض الهوامش وأن يتباطأ نمو الطلب على الشوكولاتة أو حتى يتراجع.
ويقول خبراء، إن الأزمة ضرورية لتشجيع إعادة زراعة الملايين من الأشجار القديمة والعناية على نحو أفضل بالأشجار الحالية.
كما يشيرون إلى أن استخدم المزارعين لمزيد من الأسمدة ومبيدات الآفات، يمكن أن ينقذ عمليات الإنتاج.