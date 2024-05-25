مصر تعلن أول أيام عيد الأضحى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أنّ عيد الأضحى قد يصادف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.

ووفق وسائل إعلام محلية، أوضح رئيس المعهد الفلكي، الدكتور طه رابح، أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة، 7 يونيو المقبل، وهو ما يعني فلكيا أن يوم الأحد، الموافق 16 يونيو/حزيران، أول أيام عيد الأضحى.

ولفت إلى أن هلال شهر ذي الحجة سيُشاهد في الساعة 2:39 بتوقيت القاهرة، يوم الخميس المقبل 6 يونيو/حزيران، وسيبقى في سماء مكة المكرمة 11 دقيقة، وفي القاهرة 18 دقيقة، بعد غروب الشمس، وهو يوم الرؤية.

كما بيّن الدكتور طه أنه سيبقى في بقية العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس ما بين دقيقة إلى 28 دقيقة.