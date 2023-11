"هانغر غايمز" يتصدر شباك التذاكر بـ 44 مليون دولار

تصدر الفيلم الجديد من سلسلة "هانغر غايمز" The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت نحو 44 مليون دولار، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

ويؤدي دور البطولة في هذا الفيلم وهو الخامس في سلسلة "هانغر غايمز"، توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان.