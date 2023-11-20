"هانغر غايمز" يتصدر شباك التذاكر بـ 44 مليون دولار
تصدر الفيلم الجديد من سلسلة "هانغر غايمز" The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت نحو 44 مليون دولار، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
ويؤدي دور البطولة في هذا الفيلم وهو الخامس في سلسلة "هانغر غايمز"، توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان.
وحلَّ في المركز الثاني "ترولز باند توغيذر" Trolls Band Together وهو فيلم رسوم متحركة كوميدي من إنتاج "دريمووركس" و"يونيفرسال بيكتشرز"، وقد حقق إيرادات بلغت 30.6 مليون دولار.
وأعطت آنا كيندريك وجاستن تمبرلايك وزوي ديشانيل وكينان تومسون أصواتهم في هذا الجزء الجديد من سلسلة "ترولز وورلد تور".
أما في المركز الثالث فاحتل فيلم الأبطال الخارقين الجديد "ذي مارفلرز" من إنتاج "وولت ديزني ستوديوز موشن بكتشرز" بعدما كان متصدرًا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وقد حقق في عطلة نهاية هذا الأسبوع 10.2 مليون دولار.
"ذي مارفلز" فيلم خيال علمي معقّد حول التشابك الكمي والثقوب في الفضاء، من بطولة تيونا باريس وإيمان فيلاني.
وحل فيلم الرعب "ثانكس غيفينغ" Thanksgiving من إنتاج "ترايستار بكتشرز" في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار.
وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب "فايف نايتس آت فريديز" Five Nights at Freddy's محققا 3.5 مليون دولار.