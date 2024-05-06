مصرع 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في اليمن

لقي أربعة يمنيين مصرعهم، وأصيب 36 آخرون، شرقي البلاد، الاثنين؛ إثر الأمطار الغزيرة، بحسب لجنة الطوارئ في محافظة المهرة.

وقالت لجنة الطوارئ إن تقرير الأضرار الأولي يشير إلى وفاة 4 مواطنين وإصابة 36 آخرين، إضافة إلى نزوح مئات الأسر من منازلها؛ جراء الأمطار الغزيرة التي وصلت كمياتها إلى 108 ملي متر، في مديرية الغيضة، مركز المحافظة.

ولفتت إلى أن الأمطار خلّفت أضرارا طالت الطرقات الرئيسة والفرعية وشبكتي الكهرباء والاتصالات، وأدت إلى انهيار العديد من الجسور والعبّارات.