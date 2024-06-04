مصر.. قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في الدقهلية (فيديو)

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان أن حادث الانهيار أسفر عن خسائر بشرية ومادية، وحسب البيان فقد انهار أحد المنازل القديمة في شارع النبي دانيال، بمدينة ميت غمر.

وأوضحت أن انهيار العقار جاء إثر ارتطام "ونش" كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.