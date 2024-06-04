مصر.. قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في الدقهلية (فيديو)
انتشلت فرق الإنقاذ جثماني شخصين قتلا جراء حادث انهيار عقار مكون من 5 طبقات في محافظة الدقهلية المصرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأشارت إلى أن الفرق تعمل على استخراج باقي الضحايا الذين لم يتم تحديد عددهم بعد.
وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان أن حادث الانهيار أسفر عن خسائر بشرية ومادية، وحسب البيان فقد انهار أحد المنازل القديمة في شارع النبي دانيال، بمدينة ميت غمر.
وأوضحت أن انهيار العقار جاء إثر ارتطام "ونش" كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.
وأشار البيان إلى أن فرق العمل باشرت عملها على الفور للبحث عن ناجين ونقلهم إلى المستشفيات، وأن البحث ما زال مستمراً.