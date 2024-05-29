السعودية تحبط تهريب نحو 5 ملايين حبة مخدر مخبأة بطريقة صادمة (فيديو)

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن شحنة المخدرات التي تم ضبطها تتضمن 4.7 مليون حبة مخدر من مادة "الإمفيتامين".

وأضاف البيان أن الشحنة كانت قادمة إلى الرياض، ومستقبلوها مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح، وقد تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وإخفاء الحبوب المخدرة عبر حشوها في البضائع أمر شائع عند تجار المخدرات، لكن رجال الجمارك يستعينون بجانب خبرتهم في كشف البضائع المحشوة بالمخدرات، بمعلومات أمنية أيضاً تساعدهم في تحديد مكان البضاعة المهربة.

وتعد عملية تهريب المخدرات عبر ملابس الإحرام، من بين أشهر طرق تهريب المخدرات التي شهدتها المملكة في السنوات القلية الماضية، وتم إحباطها أيضاً.

وجرت تلك العملية عام 2017، حيث لجأ عامل باكستاني قدم للسعودية إلى إذابة كمية من حبوب الإمفيتامين المخدرة بالماء ومن ثم تشريب السائل الناتج في ملابس الإحرام الخاصة بأداء العمرة ومناشف أخرى كانت معه وتنشيفها ووضعها في حقيبة السفر فيما يعرف بعملية التشبع.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على المدانين بتهريب المخدرات إلى المملكة التي تستضيف أكثر من 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات بجانب مواطنيها الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون نسمة.