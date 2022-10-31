صور مسربة لوزير إيراني مع امرأة غير محجبة

وقال موقع "سحام نيوز" الإيراني المقرب من معسكر الإصلاحيين، إن "ناشطين نشروا اليوم صوراً لوزير النفط الأسبق في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهو يظهر مع امراة بلا حجاب خارج إيران".

فيما ذكر الصحفي الإيراني شاهد علوي الذي يُعتقد أنه وراء التسريب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذه الصورة تعود إلى عام 2011".

وأضاف علوي: "التقطت هذه الصور بعد عامين من وفاة زوجة رستم قاسمي، عندما كان وزيرا للنفط في عهد محمود أحمدي نجاد، في رحلة إلى ماليزيا مع حبيبته في الفناء الخلفي لبرج التوأم بالعاصمة كوالالمبور".