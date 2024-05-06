رجل يحاول قتل كاهن في الكنيسة.. والقدر ينقذه (فيديو)

في حادثة صادمة، سحب رجل مسدسه على كاهن أثناء خطبته في كنيسة "نورث برادوك" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس الأحد.

وألقت شرطة ولاية بنسلفانيا القبض على "برنارد بوليت" البالغ من العمر 26 عامًا، إذ قالت إنه دخل وحاول إطلاق النار على الكاهن "جلين جيرماني" بينما كان يلقي خطبة في الكنيسة بعد الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد، إلا أن الرصاصة لم تخرج من السلاح".

ونشر أحد الكهنة الذين تواجدوا في الكنيسة عبر "إكس" مقطع الفيديو للحظة التي وجَّه فيها الرجل مسدسه في وجه الكاهن، حيث تم تبادله على نطاق واسع في موقع التغريدات الشهير.