ما قصة "سفينة الموت الكويتية" التي تنشر روائح كريهة؟ (صور)

غزت رائحة كريهة مدينة كيب تاون السياحية في جنوب أفريقيا، بالتزامن مع رسو سفينة محملة بآلاف من رؤوس الماشية ذات الرائحة المقززة.

وقال مسؤولون في قطاع الموانئ إن من المتوقع أن تواصل السفينة رحلتها إلى العراق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ورست السفينة، التي انطلقت من البرازيل وتحمل على متنها نحو 19 ألف رأس من الماشية، في كيب تاون يوم الأحد، وتسببت في انبعاث رائحة كريهة في وسط المدينة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن بعض السكان ظنوا أن تسريباً حدث في شبكة صرف صحي قريبة أو أن ما تشمه أنوفهم هو رائحة منبعثة نتيجة مشكلات صرف صحي بالمنازل.