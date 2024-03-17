السينما الإيرانية.. بين التحديات والآمال في العام الجديد

سجلت السينما الإيرانية في الأشهر الماضية ارتفاعاً في مبيعات الأفلام؛ إذ بلغت ألف مليار تومان (كل مليار يعادل 21 ألف دولار)، حسب ما أعلن "يزدان عشيري"، مدير العلاقات العامة بمنظمة السينما الإيرانية.

لكن هذا التطور الكبير في المبيعات والإقبال الواسع من الإيرانيين على السينما، لم ينه التحديات التي تواجهها الشاشة الكبرى.

وقال عشيري في حديثه لـ"إرم نيوز"، "إن تجاوز مبيعات السينما الإيرانية عتبة الألف مليار تومان يعد حدثاً مهماً، لكن الأهم هو أن هذا الإنجاز تحقق في شهر يناير الماضي، فيما كان من المتوقع الوصول إلى هذا الكم من المبيعات نهاية مارس الجاري، لكن قبول الناس للسينما جعل ذلك يحدث قبل شهرين من الموعد المتوقع".