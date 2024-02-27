اندلاع حريق مهول في الخليل (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مصنع للبلاستيك في مدينة الخليل الفلسطينية، وامتد إلى منازل مجاورة، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر فيديو متداول ألسنة اللهب وأعمدة من الدخان تتصاعد من المبنى، وسط محاولات من فرق الإطفاء للسيطرة عليه.