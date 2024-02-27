اندلاع حريق مهول في الخليل (فيديو)
اندلع حريق ضخم في مصنع للبلاستيك في مدينة الخليل الفلسطينية، وامتد إلى منازل مجاورة، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر فيديو متداول ألسنة اللهب وأعمدة من الدخان تتصاعد من المبنى، وسط محاولات من فرق الإطفاء للسيطرة عليه.
ونقل موقع "معًا" الفلسطيني عن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، قوله، إن فرق الإطفاء فقدت السيطرة على الحريق الذي امتد إلى مناطق مجاورة.
وذكر "أبو سنينة" أنه طلب إخلاء سكان المناطق المجاورة والمصانع، حرصًا على حياتهم.
وكشف أن إسرائيل وعدت بإرسال مواد للمساعدة بإخماد الحريق.