كيف علق نجوم العالم على حرب إسرائيل وغزة؟

أعرب مشاهير عالميون، بينهم بونو وناتالي بورتمان ومادونا، عن تضامنهم مع إسرائيل في الحرب على غزة، فيما عبّر نجوم آخرون عن تعاطفهم مع المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى "عقاب جماعي" خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.

نجوم الموسيقى

وغيّر المغني الإيرلندي بونو، قائد فرقة "يو تو" كلمات أغنية "برايد" Pride لدعم ضحايا إسرائيل، أثناء حفلة في لاس فيغاس، الأحد الماضي.

ودعا الجمهور إلى الغناء لـ"مئات القتلى والجرحى الشباب الذين سقطوا على هامش مشاركتهم في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي"، الذي هاجمه مقاتلو حماس.