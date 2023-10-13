كيف علق نجوم العالم على حرب إسرائيل وغزة؟
أعرب مشاهير عالميون، بينهم بونو وناتالي بورتمان ومادونا، عن تضامنهم مع إسرائيل في الحرب على غزة، فيما عبّر نجوم آخرون عن تعاطفهم مع المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى "عقاب جماعي" خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة.
نجوم الموسيقى
وغيّر المغني الإيرلندي بونو، قائد فرقة "يو تو" كلمات أغنية "برايد" Pride لدعم ضحايا إسرائيل، أثناء حفلة في لاس فيغاس، الأحد الماضي.
ودعا الجمهور إلى الغناء لـ"مئات القتلى والجرحى الشباب الذين سقطوا على هامش مشاركتهم في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي"، الذي هاجمه مقاتلو حماس.
أما مادونا، المعروفة بانتمائها لطائفة الكابالا، فنشرت مقطع فيديو على إنستغرام عن الحرب على غزة، ومنشورا تعلن من خلاله دعمها الكامل لإسرائيل.
أنصار فلسطين
وكررت عارضة الأزياء جيجي حديد، المولودة لأب فلسطيني، دعمها للقضية الفلسطينية. لكنها كتبت "بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيًا منها لا يتضمن إيذاء شخص يهودي".
وأضافت "ترويع الأبرياء.. لا يفيد حركة +فلسطين الحرة+. إن فكرة القيام بذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام في الاتجاهين.. وتساعد على استمرار الفكرة الخاطئة بأن تأييد فلسطين يعني معاداة السامية".
وكتب قائد الأوركسترا الشهير دانييل بارنبويم، الذي نشأ في إسرائيل وقام بحملة من أجل السلام في المنطقة على مدى عقود، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) إنه "يدين بشدة هجوم حماس، لكن حصار إسرائيل لغزة يشكل سياسة عقاب جماعي وهو انتهاك لحقوق الإنسان".
من جانبها عبّرت الممثلة الأمريكية جنيفر آنيستون عن استيائها من الأحداث الحالية التي خطفت أرواح العديد من المدنيين الأبرياء، من خلال منشورات طلبت فيها تقديم المساعدة الإنسانية للطرفين.
نجوم هوليوود
كتبت نجمة فيلم "واندر وومان" Wonder Woman، غال غادوت، وهي إسرائيلية، على إنستغرام "أنا أقف مع إسرائيل، ويجب عليكم أن تفعلوا ذلك أيضًا". وأضافت "لا يمكن للعالم أن يقف على الحياد عندما تحدث هذه الأعمال "الإرهابية" المروعة!". وفق تعبيرها.
وكتبت فايولا ديفيس، الحائزة على جائزة أوسكار، أن أي "شخص لا يشعر بالتعاطف مع ضحايا هجوم حركة حماس يقع في فخ "الدعاية"".
وأضافت: "هدف الدعاية هو تجريد الإسرائيليين من إنسانيتهم، وتعمل على تجريد سكان غزة من إنسانيتهم.. لقد ذكّرتني نهاية هذا الأسبوع بمدى انتشارها. لأن الكثير من الناس كان رد فعلهم على هذا العنف التبرير، وليس التعاطف".
وكتبت ناتالي بورتمان، وهي إسرائيلية أيضًا، على المنصة عينها "قلبي محطم من أجل شعب إسرائيل".
من جانبه، كتب "ذي روك" أنه يشعر "بالحزن والغضب والاشمئزاز" من هجوم حركة حماس.
وقال: "لا أدعي معرفة كل شيء عن الصراع المعقد في الشرق الأوسط لكن (أعمال الإرهاب البغيضة) مثل هذه لا يمكن تبريرها على الإطلاق". على حد تعبيره.