طارق الشناوي يرفض الاعتذار من أشرف زكي

رفض الناقد الفني طارق الشناوي الاعتذار لمواطنه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بسبب مقال كتبه الأول عن زوجته الفنانة روجينا، لافتًا إلى أنه لم يطعن في شرفها أو يسيء لها.

وتقدم الفنان أشرف زكي، أمس الإثنين، ببلاغ للنائب العام ضد الناقد الشناوي يتهمه خلاله بالسب والقذف بحق زوجته الفنانة روجينا بسبب مقال كتبه.

وقال الشناوي خلال مداخلة تلفزيونية: "أعتذر عن إيه؟ المقال كله مدح في روجينا، ومفيش حد يعتذر عن رأي لا يحتوي على أي تجاوز، بدليل أنني نشرت العمود مجددًا على صفحتي، هل من الممكن أن أنشر كلامًا يضعني في إدانة قانونية مرتين؟".

وأضاف: "هو عليه أن يثبت أنني اتهمته في شرفه وأتحدى، المقال لا يحمل أي إساءة وهو يعرف، والحكاية إنه مش عايز الناس تفكر شوية فيما قلته، والقضية الأساسية التي كتبتها أن روجينا لا تصلح أن تكون بطلة مطلقة، فقال ندوّش الدوشة بدوشة أكبر منها، على طريقة إفيه محمود عبد العزيز في فيلم الكيف".

وكان الشناوي قد أوضح أنه فوجئ بمكالمة هاتفية من قسم شرطة "مصر القديمة"، لاستدعائه للرد على الدعوى التي أقامها ضده نقيب الممثلين، بعد المقال محل الخلاف، والذي حمل عنوان "المال أم النفوذ أم الموهبة" قبل ما يقرب من شهرين.

وأضاف الشناوي من خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك: "قطعًا أقام الدعوى دفاعًا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضًا دفاعًا عن روجينا التي أرى، كما هو مكتوب حرفيًا في المقال، أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد 3 محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف، وتعود مجددًا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها".

وتابع: "في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ، أن يختلف معي، لكنني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن".