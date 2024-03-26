حسن عسيري يستعين بآية قرآنية للدفاع عن مسلسله "ثانوية النسيم" (فيديو)

تدور أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية بحي النسيم الشهير في الرياض، وتجسد صراعاً بين معلم عنيد في سعيه لتحقيق هدفه، وطلاب مراهقين لديهم الكثير من المشاكل والعقد.

ويقول القائمون على المسلسل إنه يوجه رسالة تربوية بأن المعلم يمكن أن ينجح في إصلاح طلابه إذا قرر ذلك وبذل الجهد المطلوب في مواجهة الإهمال الدراسي، والغيرة، والمشاجرات، والمشاكل الأسرية، وحتى الحب.

المسلسل من إخراج عبدالرحمن الجندل، وبطولة: خالد صقر، ونايف البحر، وأحمد الكعبي، ونواف الدريهم، وعبيد الودعاني، وعبد الله متعب، وآلاء سالم، ومريم عبد الرحمن، وهند محمد، وزين جهاد وآخرون، وبمشاركة من الفنانين نايف الظفيري، وفهد البتيري، وريم الحبيب.