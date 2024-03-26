حسن عسيري يستعين بآية قرآنية للدفاع عن مسلسله "ثانوية النسيم" (فيديو)
استعان الفنان والمنتج السعودي، حسن عسيري، بآية قرآنية للدفاع عن مسلسل "ثانوية النسيم"، الذي واجه انتقادات كثيرة تتعلق بالإساءة للمعلمين، واتهامات بتحريض طلاب الثانوية على ممارسات سلبية كالتدخين.
وعُرض المسلسل في شباط/فبراير الماضي في ثماني حلقات عبر منصة "شاهد"، لتبدأ الانتقادات الكثيرة ضده، رغم نجاح المدرس عبدالله في نهاية المسلسل بإحداث تغيير واضح في سلوكيات طلابه السلبية التي امتدت على مدار حلقاته السبع.
وقال الفنان عسيري، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن الدراما قصة لا تنتهي بجملة واحدة، والقصص تحتاج لشرح طويل، قبل أن يستشهد بقصة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام، التي وردت بتفاصيل دقيقة وطويلة في القرآن الكريم.
واختتم عسيري دفاعه عن المسلسل بالقول: الدراما بنهايتها ولا تخليها "ولا تقربوا الصلاة"، في إشارة لآية قرآنية شهيرة تفقد معناها عندما يتم اقتطاعها من سياقها.
تدور أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية بحي النسيم الشهير في الرياض، وتجسد صراعاً بين معلم عنيد في سعيه لتحقيق هدفه، وطلاب مراهقين لديهم الكثير من المشاكل والعقد.
ويقول القائمون على المسلسل إنه يوجه رسالة تربوية بأن المعلم يمكن أن ينجح في إصلاح طلابه إذا قرر ذلك وبذل الجهد المطلوب في مواجهة الإهمال الدراسي، والغيرة، والمشاجرات، والمشاكل الأسرية، وحتى الحب.
المسلسل من إخراج عبدالرحمن الجندل، وبطولة: خالد صقر، ونايف البحر، وأحمد الكعبي، ونواف الدريهم، وعبيد الودعاني، وعبد الله متعب، وآلاء سالم، ومريم عبد الرحمن، وهند محمد، وزين جهاد وآخرون، وبمشاركة من الفنانين نايف الظفيري، وفهد البتيري، وريم الحبيب.