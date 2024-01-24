قطط تشارك القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا (صور وفيديو)

تخوض الجيوش حروبها باستخدام الرصاص والقذائف والصواريخ، إلى جانب استخدام الأفكار الدعائية، الأمر الذي يفسر لماذا أصبحت القطط أحدث جبهات القتال في أوكرانيا.

وقال موقع "بوليتيكو" الإخباري إن القطط تصل عادة إلى مواقع الجيش الأوكراني من القرى والبلدات المجاورة التي دمرتها الحرب، بحثًا عن الحماية البشرية من القصف المستمر، وضربات الطائرات دون طيار، وحقول الألغام، بعد أن تخلى عنها أصحابها.

ولفت الموقع إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا تمتلئ بالقطط التي تساعد الجنود كحيوانات داعمة عاطفيًا، وتجذب التبرعات للجيش بجاذبيتها الرقيقة، كما تحارب الغزاة "في هذه الحالة الفئران"، على حد تعبيره.

وأكد أن "روسيا تقاوم من خلال إضفاء الطابع الإنساني على جنودها الغزاة، المتهمين بارتكاب فظائع ضد المدنيين، من خلال إظهارهم مع قططهم".