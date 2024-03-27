مسجد القرويين.. جامع وجامعة في قلب فاس (صور)

على العُدوة الغربية في فاس، التي تُنتسب إلى الوافدين عليها من القيروان، ينتصب جامع القرويين في قلب المدينة العتيقة النابض الذي ظل يهيمن بما يتملكه من حيوية وفاعلية على كل أجزاء وأرجاء المملكة المغربية.

ويعد جامع القرويين نموذجًا أصيلاً من أرقى الأشكال المعمارية الإسلامية، وتمكن من لعب دور رائد على المستوى الديني والثقافي والفكري والحضاري، من خلال احتضانه جامعة تحولت إلى مركز للإشعاع العلمي والثقافي في الغرب الإسلامي بشكل خاص.

وظلت القرويين بعيدة عن التيارات العاتية التي غيرت من معالم عواصم الشرق، فاحتفظت من أجل ذلك بكل ملامحها وملامسها المستمرة إلى الآن، ولم تمر بمراحل التعثر التي مرت بها معاهد الزيتونة، والأزهر، والمدرسة المستنصرية العلمية.