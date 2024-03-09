ميغان ماركل: عانيت من التنمر عبر وسائل التواصل

قالت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، إنها عانت من التنمر والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حملها بطفليها آرتشي وليليبت، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وجاء في الصحيفة أن "ماركل، وخلال حلقة نقاش عقدت في ولاية تكساس الأمريكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انتقدت سميّة وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحة أن "بيئة مواقع التواصل فيها الكثير من السمية، لذلك أبقى على مسافة منها".

وكشفت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 42 عاما، أنها "تلقت إساءات بغيضة وقاسية على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتة إلى أنه "من أجل راحتها، فإنها ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ماركل قولها: "كنت الشخص الأكثر تعرضًا للتصيد في العالم خلال 2019، كان تأثير منصات التواصل على صحتي مدمّرًا للغاية".