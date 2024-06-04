على مدار 7 سنوات.. أم وأب يرميان 3 من أطفالهما

وجدت السلطات في المملكة المتحدة أن ثلاثة أطفال حديثي الولادة وجدوا في لندن على مدى سبع السنوات الماضية جميعهم ينحدرون لنفس الأب والأم.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عُثر على طفلة لم يمر على ولادتها سوى ساعة واحدة في حقيبة تسوق خلال ليلة باردة بمنطقة نيوهام، في يناير الماضي.

وتبيَّن لاحقًا أن هذه الطفلة هي شقيقة طفل آخر عُثر عليه متروكًا في حديقة بلايستو عام 2017، ولطفل ثالث عُثر عليه في حديقة نيوهام نفسها عام 2019.

وقالت السلطات، إن التحقيقات وفحوصات الحمض النووي كشفت عن أن الأطفال الثلاثة الذين تركوا في أماكن عامة في لندن، هم إخوة لنفس الأم والأب، اللذين ما زالا مجهولين حتى اللحظة.

وفي حديثة للصحيفة بعد يوم من العثور على الطفلة الأخيرة، حث قائد الشرطة في لندن سيمون كريك، والدة الأطفال بالكشف عن نفسها.