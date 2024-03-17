أمريكي يقتل 3 من أفراد أسرته رميًا بالرصاص
أقدم مواطن أمريكي على قتل 3 من أفراد أسرته رميًا بالرصاص، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تشارك سلطات فدرالية في ملاحقته.
وقُتل الأشخاص الثلاثة في واقعتي إطلاق نار في ضواحي فيلادلفيا صباح اليوم السبت، قبل أن يفر المشتبه، الذي يتحصّن في منزل بمنطقة ترينتون التابعة لولاية نيوجيرسي، بحسب ما أفادت الشرطة وسلطات محلية.
وقالت الشرطة إنها تعرّفت على المشتبه به ويدعى أندريه غوردون ويعتقد أنه مشرّد، وقد سرق سيارة ثم قتل شخصين في منزل في مدينة فولز تاونشيب في منطقة ليفيتاون في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.
والقتيلان هما زوج والدته البالغ من العمر 52 عاما وشقيقته، التي تبلغ من العمر 13 عاما، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".
وقالت المدعية العامة في المقاطعة جينيفر شورن في تصريح لصحافيين، إن ثلاثة أشخاص تمكّنوا من الاختباء في المنزل "حيث بحث عنهم".
بعدها انطلق المشتبه به في سيارة إلى حي قريب حيث أردى بالرصاص والدة طفليه ليعمد بعد ذلك إلى ضرب والدتها بعقب البندقية.
ثم توجّه إلى مرأب متجر قريب حيث سرق سيارة من رجل يبلغ 44 عاما ولاذ بالفرار، ولم يتعرّض الرجل لأي أذى، وفق رئيس السلطة المحلية في فولز تاونشيب نيلسون ويتني.
وبعد ذلك عبر المشتبه به حدود الولاية إلى ترينتون في نيوجيرسي، حيث تحصّن في منزل تحاصره حاليا الشرطة، التي تحاول التواصل معه.
وقالت المحققة في شرطة ترينتون ليزيت ريوس إن سكان المنزل كانوا بداخله لكن "تم إجلاؤهم بنجاح من دون أي إصابات".
وقال ويتني إن المشتبه به مسلّح على ما يعتقد ببندقية هجومية من نوع إيه آر-15، وقد حذّرت الشرطة من أنه "بغاية الخطورة".
وتشارك سلطات فدرالية بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي في ملاحقته، نظرا إلى أن المشتبه به عبر حدود الولاية.