أمريكي يقتل 3 من أفراد أسرته رميًا بالرصاص

أقدم مواطن أمريكي على قتل 3 من أفراد أسرته رميًا بالرصاص، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تشارك سلطات فدرالية في ملاحقته.

وقُتل الأشخاص الثلاثة في واقعتي إطلاق نار في ضواحي فيلادلفيا صباح اليوم السبت، قبل أن يفر المشتبه، الذي يتحصّن في منزل بمنطقة ترينتون التابعة لولاية نيوجيرسي، بحسب ما أفادت الشرطة وسلطات محلية.

وقالت الشرطة إنها تعرّفت على المشتبه به ويدعى أندريه غوردون ويعتقد أنه مشرّد، وقد سرق سيارة ثم قتل شخصين في منزل في مدينة فولز تاونشيب في منطقة ليفيتاون في ولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة.

والقتيلان هما زوج والدته البالغ من العمر 52 عاما وشقيقته، التي تبلغ من العمر 13 عاما، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".