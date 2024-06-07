سرقة حقيبة أستاذ في مؤتمر برعاية "النزاهة" في العراق

أحمد عبد

أثار إعلان أستاذ العلوم السياسية أحمد عدنان الميالي، عن سرقة حقيبته الخاصة خلال مشاركته في مؤتمر برعاية النزاهة، بحضور رئيس الوزراء العراقي سخرية المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الميالي في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسادة المحافظين حضرت ملتقى مجالس المحافظات برعاية هيئة النزاهة، وأثناء ذلك سُرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة!!".

وكتب مدونون عراقيون عن الحادثة عبارات ساخرة، مستهجنين ما حدث بوجود رئيس الوزراء.

وقال أحد المعلقين: "دكتور لو تدري كم تأخذ هيئة النزاهة حتى يعينون أحدا بها كان لا تعبت نفسك ولا أجيت".

وأضاف آخر: " لا تعليق".