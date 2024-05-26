كارثة بابوا غينيا.. تقديرات بمصرع 670 شخصًا تحت الطمي والأنقاض (فيديو)

أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الأحد، بأن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بمصرع 670 شخصًا جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة، بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات منذ فجر الجمعة.

وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، لفرانس برس "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلًا قد طمرت".