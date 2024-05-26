كارثة بابوا غينيا.. تقديرات بمصرع 670 شخصًا تحت الطمي والأنقاض (فيديو)
أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الأحد، بأن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بمصرع 670 شخصًا جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة، بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات منذ فجر الجمعة.
وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، لفرانس برس "التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلًا قد طمرت".
وأضاف "أكثر من 670 شخصًا باتوا في عِداد القتلى"، مشيرًا إلى أن "الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق. المياه جارية وهذا يسبّب خطرًا هائلًا لكل المعنيين" في عمليات البحث.
وقعت الكارثة قرابة الثالثة فجر الجمعة الـ(17,00 ت غ الخميس) في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان النيام، على ما ذكرت السلطات.
وضربت الكارثة خصوصًا بلدة كاوكالام.
وقال أكتوبارك، إن أكثر من ألف شخص اضطروا للنزوح عن البلدة، بعدما قضى انزلاق التربة على العديد من الأراضي الزراعية وإمدادات المياه.
وأشار إلى استخدام أدوات زراعية "لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب".
وأظهرت مشاهد صورت في المكان انهيار جرف صخري كبير وتربة من تلة يغطيها النبات الكثيف، وامتد الركام الصخري والأشجار المقطوعة والوحول على مسار يصل إلى الوادي، وشوهدت أنقاض مساكن مصنوعة من القصدير بين الركام الناجم عن انزلاق التربة.