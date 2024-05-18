أم تقتل ابنها وتنتحر "انتقاما" من نزاع قضائي مع زوجها

في حادثة مؤلمة في تكساس الأمريكية، فقد أب طفله، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعدما أطلقت زوجته النار على ابنهما ثم على نفسها، وسط نزاع قضائي مرير. وتم العثور على جثتي سافانا كريغر، البالغة من العمر 32 عاماً، وابنهما كايدن، في نهر صرف صحي بمدينة سان أنطونيو، وفقًا لمكتب شريف مقاطعة بيكسار.

وقبل العثور على الجثتين بـ19 ساعة، أرسلت سافانا رسالة نصية لزوجها، الذي قدم طلب الطلاق في 7 مارس/ آذار الماضي، قالت فيها "ودّع ابنك".

ووفقًا لسجلات المحكمة، نقلت سافانا جميع الأموال من حسابهما المشترك وتوجهت إلى منزل زوجها برايان حيث دمرت ممتلكات بداخله. وبعد ذلك بساعتين، أظهرت لقطات المراقبة أنها أخذت ابنها من مركز رعاية الأطفال.