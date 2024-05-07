محكمة عليا في الهند: الجماع غير الطبيعي مع الزوجة لا يعد اغتصابا

سادت حالة من الجدل، بعد أن قضت المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش الهندية بأن الجماع "غير الطبيعي" مع الزوجة لا يعد اغتصابًا بموجب قانون العقوبات الهندي.

وجاء قرار المحكمة، بعد أن تقدمت امرأة بشكوى ضد زوجها عام 2019، قالت فيها إنه مارس معها جنسا "غير طبيعي" في بداية زواجهما، وأنه كرر فعلته في عدة مناسبات.

وأوضح القاضي "جوربال سينغ أهلواليا" أن ممارسة الجنس "غير الطبيعي" القسري من قبل الزوج على زوجته، بشرط أن يكون عمرها 15 عامًا على الأقل، لن يصنف على أنه اغتصاب.

واستند قرار القاضي إلى التعريف المنقح لـ "الاغتصاب" بموجب المادة 375 من قانون العقوبات، وبموجبه "لا يعد اغتصابا أي جماع أو فعل جنسي من قبل الزوج مع زوجته التي لم يقل عمرها عن 15 عاما، وفي هذه الظروف يفقد عدم موافقة الزوجة على الفعل غير الطبيعي أهميته."

وفي الهند، لا يُعترف بـ"الاغتصاب الزوجي" كجريمة، وبناء على ذلك، ألغت المحكمة دعوى الزوجة في الجريمة رقم 377/2022 المسجلة في مركز شرطة كوتوالي، جابالبور.

ومنذ سنوات انتقد نشطاء حقوقيون القانون، محاولين تعديله، لكنهم أكدوا أنهم واجهوا المحافظين الذين قالوا إن تدخل الدولة يمكن أن يدمر تقاليد الزواج في الهند.