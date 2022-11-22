جزر سولومون
جزر سولومون

زلزال عنيف يضرب جزر سولومون وتحذير من تسونامي

رويترز
رويترز

 قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون اليوم الثلاثاء، وكان على عمق عشرة كيلومترات .

وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وقدرت علوم الأرض الأسترالية قوة الزلزال 6.9 درجة وعمق 4 كيلومترات. تم قياس ثلاثة توابع عند 5.1 إلى 6 على عمق 10 كم. 

ومن المعروف أنه كلما كان الزلزال أقل عمقًا ، اتسعت دائرة الاهتزاز واحتمالية حدوث ضرر.

وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة: "من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات واسعة النطاق.

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