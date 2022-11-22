زلزال عنيف يضرب جزر سولومون وتحذير من تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون اليوم الثلاثاء، وكان على عمق عشرة كيلومترات .

وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وقدرت علوم الأرض الأسترالية قوة الزلزال 6.9 درجة وعمق 4 كيلومترات. تم قياس ثلاثة توابع عند 5.1 إلى 6 على عمق 10 كم.

ومن المعروف أنه كلما كان الزلزال أقل عمقًا ، اتسعت دائرة الاهتزاز واحتمالية حدوث ضرر.

وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة: "من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات واسعة النطاق.