زلزال عنيف يضرب جزر سولومون وتحذير من تسونامي
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون اليوم الثلاثاء، وكان على عمق عشرة كيلومترات .
وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.
وقدرت علوم الأرض الأسترالية قوة الزلزال 6.9 درجة وعمق 4 كيلومترات. تم قياس ثلاثة توابع عند 5.1 إلى 6 على عمق 10 كم.
ومن المعروف أنه كلما كان الزلزال أقل عمقًا ، اتسعت دائرة الاهتزاز واحتمالية حدوث ضرر.
وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة: "من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات واسعة النطاق.