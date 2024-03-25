"عيل صغير".. فاروق فلوكس يرد على سخرية محمد رمضان
رد الفنان المصري فاروق فلوكس، على سخرية مواطنه محمد رمضان، حول تقديمه دور "صبي رقاصة" في فيلم "الراقصة والسياسي".
وقال فلوكس خلال لقاء تليفزيوني: "لا يمكنني أداء دور بلطجي في مسلسل"، في إشارة إلى تصريح محمد رمضان الذي رفض فيه أداء دور "صبي عالمة".
وتساءل: "كم كان عمر رمضان عندما قمت بأداء الدور في المسلسل؟".
واستنكر الفنان المصري انتقادات رمضان له، لافتا إلى أن عددا من الفنانين قاموا بأداء الدور الذي قام به، منهم خالد الصاوي.
وتحدث عن رمضان قائلا: "هو له قدرة على كدة ودي حبكة درامية عنده بيحبها، وأنا لا أعيبه ولكن هو يعيب فيا وهو عيل صغير.. هو ممثل شاطر وله قبول، يخليه بعيد عن الناس القديمة اللي زينا".
وكشف فاروق فلوكس عن تعرضه لمشاكل كثيرة بسبب دوره في "الراقصة والسياسي"، مشيرا إلى أن هذا الدور تسبب لأولاده بمشاكل في المدرسة، فيما بات يتم التعامل معهم بطريقة "وحشة".
وأكد بأنه اضطر للذهاب إلى المدرسة ومقابلة معلم اللغة الإنجليزية، ودخول الفصول ليشرح للطلاب حول دوره التمثيلي، وأنواع الشخصيات المؤثرة.
وعن سبب قبوله للدور، أوضح أن موافقته تمت بعد مكالمة من وحيد حامد الذي طلب منه ذلك، لافتا إلى أنه قرأ رواية المسلسل وأعجب بها، حيث كان دوره لشخصية تتعاطى المخدرات، فيما كان لزاما عليه تخفيف الشخصية بالشكل الذي قام به.
يذكر أن محمد رمضان تحدث عن الفنان فاروق فلوكس بشكل غير مباشر في لقاء تليفزيوني، عندما سأل عن أدوار البلطجة التي قدمها، حيث كشف أن هذه الأدوار قدمت من قبل العديد من النجوم من بينهم الفنان فريد شوقي.
وأضاف رمضان: "هناك فنان كبير عمل أشياء أرفض أن أفعلها، وكان يقوم بأدوار صبي عالمة"، متابعا القول: "لو هشحت مش هبقى زيه، رغم أن هذا الفنان قدير"، في إشارة لدور فاروق فلوكس في "الراقصة والطبال".