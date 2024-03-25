"عيل صغير".. فاروق فلوكس يرد على سخرية محمد رمضان

رد الفنان المصري فاروق فلوكس، على سخرية مواطنه محمد رمضان، حول تقديمه دور "صبي رقاصة" في فيلم "الراقصة والسياسي".

وقال فلوكس خلال لقاء تليفزيوني: "لا يمكنني أداء دور بلطجي في مسلسل"، في إشارة إلى تصريح محمد رمضان الذي رفض فيه أداء دور "صبي عالمة".

وتساءل: "كم كان عمر رمضان عندما قمت بأداء الدور في المسلسل؟".

واستنكر الفنان المصري انتقادات رمضان له، لافتا إلى أن عددا من الفنانين قاموا بأداء الدور الذي قام به، منهم خالد الصاوي.

وتحدث عن رمضان قائلا: "هو له قدرة على كدة ودي حبكة درامية عنده بيحبها، وأنا لا أعيبه ولكن هو يعيب فيا وهو عيل صغير.. هو ممثل شاطر وله قبول، يخليه بعيد عن الناس القديمة اللي زينا".

وكشف فاروق فلوكس عن تعرضه لمشاكل كثيرة بسبب دوره في "الراقصة والسياسي"، مشيرا إلى أن هذا الدور تسبب لأولاده بمشاكل في المدرسة، فيما بات يتم التعامل معهم بطريقة "وحشة".

وأكد بأنه اضطر للذهاب إلى المدرسة ومقابلة معلم اللغة الإنجليزية، ودخول الفصول ليشرح للطلاب حول دوره التمثيلي، وأنواع الشخصيات المؤثرة.