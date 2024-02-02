الأغنية المغربية.. تحوّل من الطربي إلى الشبابي

شهدت الأغنية المغربية تحولات كبيرة، من شكلها العصري الطربي المعروف سابقا، إلى أشكال بالغة البساطة، إذ صارت تعتمد على كلمات بسيطة جدا، وعلى مقامات وأنغام وإيقاعات خفيفة وحركية للغاية.

وتحضر اليوم بشكل قوي الأنواع الغنائية الجديدة، والتي تنتشر بشكل واسع على المنصات المخصصة لتسويق الموسيقى والغناء، وخصوصا منصة "يوتيوب" بشكل أساسي، إذ تحقق مشاهدات عالية.

وعُرفت الأغنية الطربية العصرية في المغرب، بخصوصيتها الثقافية والنغمية والإيقاعية، وتأسست على العناية بالكلمة، وارتكزت على جمالية الصوت وشعرية التعبير والطرب.

تغيرات وتراجع

يقول الباحث والفنان، محمد الأشرقي، إن "الأغنية المغربية طرأت عليها تغيرات كثيرة، لكن نقول تردى وتراجع مستواها عما كانت عليه في بداية عقد الستينيات إلى حدود التسعينيات من القرن الماضي".

وأبرز الأشرقي في تصريحه لـ"إرم نيوز"، أن "الأسباب واضحة تعود بالأساس للأجواء العامة للمشهد الفني، وتغير عن القواعد التي كانت متبعة فيما قبل، إلى جانب الضوابط التي كانت تعتمدها".

وأوضح المتحدث ذاته، "أنه كان في الإذاعة الوطنية (حكومية) لجنة للكلمات ولجنة للألحان، وكانت الإذاعة تنتج الأعمال الغنائية وتوفر للفنان الجو التابع للإذاعة والأستوديو، ثم تتكلف بترويج العمل، لكن الأمور تغيرت الآن تماما".