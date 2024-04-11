بمشهد غريب.. حصان ينتظر القطار في محطة أسترالية (صور)

فوجئ منتظرو وصول القطار في إحدى محطات السكك الحديد في ضواحي سيدني بوجود حصان معهم على الرصيف، على ما أفاد مسؤولو النقل المحليون.

ودخل حصان السباق إلى المحطة الأسترالية مساء الجمعة بمفرده، وراح يتجول على طول رصيف الانتظار، وفق المشاهد الغريبة التي أظهرتها كاميرات المراقبة.

وأوضح مسؤولو النقل المحليون أن الحيوان الذي كان مغطى ببطانية من اللون البيج، هرب من إسطبلات قريبة.

واضطر مسؤولو القطار إلى إبقاء أبوابه مغلقة بعد وصوله إلى المحطة، مخافة صعود الحيوان إليه.