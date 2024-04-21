شاب يحصد نصف مليون دولار بسبب "إشارة" في فيلم سينمائي

تفاجأ شاب بأنه أصبح من أصحاب الأموال بعدما ابتسم له الحظ ومنحه مكافأة مالية لم يكن يتخيلها، لا لسبب إلا لكونه يشبه أحد نجوم السينما العالميين.

وفاز الشاب، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو من مقاطعة غينيس بولاية ميشيغان الأمريكية، بنصف مليون دولار، بفضل ما قال إنها "إشارة" تلقاها من شبيهه السينمائي.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية، بنسختها الإنجليزية، عن الشاب، دون الكشف عن هويته، قوله إنه كان يشاهد فيلماً يفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب وكان الممثل شديد الشبه به.

وأوضح الشاب أنه اعتبر الشبه الكبير بينه وبين الممثل الذي يفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب إشارة إلى ضرورة اشتراكه في اليانصيب.

وأضاف: "الشخصية الرئيسية في الفيلم كانت شبيهتي، لذا أخذتها كإشارة للذهاب لشراء تذكرة".

واشترى الشاب تذكرة يانصيب "رقم الحظ" Lucky Number 13 وقيمتها 5 دولارات أمريكية، وقال: "عندما مسحت التذكرة واكتشفت فوزي بنصف مليون دولار لم أصدق عيني".

وفاز المتسابقون بأكثر من 23 مليون دولار في "Lucky No. 13" منذ إطلاقها في أبريل/نيسان 2023، وفقاً لليانصيب، وتتراوح الجوائز من 5 دولارات إلى نصف مليون دولار.