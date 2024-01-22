أكثر تقاطعات لندن ازدحاما تشهد تغييرات جوهرية (صور)
شهدت أكثر تقاطعات العاصمة البريطانية لندن ازدحاما، في أواخر العام الماضي، تغييرًا صغيرًا لكنه مهم، وفقًا لما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وبحسب الوكالة، تمت إضافة 3 مقاعد مصنوعة من الجرانيت الأبيض الصلب البريطاني ووضعها على ممشى تم توسيعه مؤخرًا عند تقاطع بنك، حيث تتقاطع 9 شوارع بشكل فوضوي في ظلال بنك إنجلترا، وبورصة لندن السابقة للأوراق المالية، ومنزل القصر، ومنزل ومكتب اللورد مايور.
وأشارت الوكالة إلى أن عشرات الآلاف من الناس يمرون من مترو الأنفاق هناك كل صباح، مضيفة أن السيارات مُنعت من المرور من التقاطع مدة 12 ساعة يوميًا.
وقال رئيس لجنة التخطيط والنقل في بلدية لندن شرافان جوشي: "كانت رائحة محطة البنك قبل 20 عاماً كريهة، مع حركة المرور والأبخرة في كل مكان، لقد حاولنا أن نجعل منه مكانًا يمكنك أن تأتي إليه وتجلس وتجد ممراً فيه".
وتقول المؤرخة المعمارية إيمي توماس إن من كان يعمل في المدينة منذ الثمانينيات وينوي زيارتها العام المقبل سيشهد تغييراً جذرياً، إذ سيتم إنشاء ساحات عامة كبيرة مليئة بالأشجار وممرات للدراجات وممرات أوسع لرؤية المتاجر، بحسب الوكالة.
وكتبت توماس في كتابها الجديد "المدينة في المدينة": "كانت الأعمال التجارية في المدينة تمنع أي تخفيض في مساحة الممرات أو طرق المرور"، مبينة أنه "في السابق، لم ترغب الشركات في ذلك لأنها جعلت حياتها أكثر صعوبة إذا لم تتمكن من توصيل الشاحنات والسيارات إلى مباني المكاتب".
وتعهدت مؤسسة مدينة لندن بإنفاق نحو 643 ألف جنيه إسترليني لمراجعة ما إذا كان ينبغي عليها التوقف عن حظر قيادة سيارات الأجرة عبر تقاطع البنك و"بيشوبسجيت" خلال أيام الأسبوع، والذي تم فرضه منذ عام 2018، الأمر الذي أدى لاحتجاج السائقين.
ونوهت الوكالة إلى أنه تبين أن إزالة معظم حركة المرور من التقاطع أدت إلى انخفاض عدد الوفيات والإصابات بجروح بليغة بسبب الحوادث في المنطقة المحظورة بنسبة تزيد على 67%، بحسب ما أفادت الوكالة البريطانية.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المستشار جيسون جروفز قوله: "يعتبر البنك مركزاً عالمياً، يأتي إليه عملاء من مختلف أنحاء العالم ويحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على التنقل بين مستشاريهم بسهولة، وتريد الشركات أن تكون قادرة على نقل عملائها الدوليين المهمين في سيارة أو سيارة أجرة سوداء، ولن تضعهم في أزمات مرورية مثل ما يحدث في نيويورك، وهذا جزء مهم لتحقيق المنافسة الدولية".