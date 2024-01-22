أكثر تقاطعات لندن ازدحاما تشهد تغييرات جوهرية (صور)

شهدت أكثر تقاطعات العاصمة البريطانية لندن ازدحاما، في أواخر العام الماضي، تغييرًا صغيرًا لكنه مهم، وفقًا لما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وبحسب الوكالة، تمت إضافة 3 مقاعد مصنوعة من الجرانيت الأبيض الصلب البريطاني ووضعها على ممشى تم توسيعه مؤخرًا عند تقاطع بنك، حيث تتقاطع 9 شوارع بشكل فوضوي في ظلال بنك إنجلترا، وبورصة لندن السابقة للأوراق المالية، ومنزل القصر، ومنزل ومكتب اللورد مايور.