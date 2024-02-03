مصمم لحمل رأس نووية.. رجل يعثر على صاروخ في مرآب

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن الرجل تواصل مع المتحف من أجل منحه الصاروخ، إلا أن شرطة الولاية أرسلت فرقة من المتخصصين في فحص المفرقعات إلى موقع الصاروخ لاحقًا.

وأوضحت أن الشرطة اكتشفت أن الصاروخ من طراز "دوغلاس إير 2 جيني"، وهو صاروخ "جو جو" غير موجه، مصمم لحمل رأس نووية.

وأكدت الفرقة أن الصاروخ لم يكن متصلا برأس حربية، بل كان خاملا ولا يحتوي حتى على وقود صاروخي؛ مما يعني أنه كان قطعة أثرية لا تحمل أي خطر انفجاري.

ونوهت الشبكة إلى أن الشرطة قررت ترك الصاروخ "الهيكل" مع الساكن الذي أبلغ عنه، ليتم ترميمه ثم عرضه في المتحف.