مراهقة تنفق أكثر من نصف مليون دولار لتشبه نجمتها المفضلة (صور)
أقدمت مراهقة مهووسة بنجمتها المفضلة، على إنفاق أكثر من نصف مليون دولار أمريكي، على عمليات تجميل، أجرتها على مدار 5 سنوات، لتكتسب الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن المراهقة البالغة من العمر 18 عاماً، وتدعى تشو تشونا، أنفقت 563 ألف دولار على الجراحا التجميلية لتشبه نجمتها المفضلة وتصبح بذلك مشهورة.
وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن طبيبة تشو حذرها من خطورة إجراء المزيد من العمليات، لافتة إلى أن الفتاة كانت مهووسة بإجراء عمليات التجميل منذ كانت بعمر 13 عاماً.
وكانت تشو تطمح لأن تكون جميلة مثل الممثلة الصينينة المفضلة لديها إستر يو، لذلك أجرت أكثر من 100 عملية جراحية، دفع والداها تكاليفها بالكامل.
وشعرت تشو بالقلق والاكتئاب من مظهرها منذ أيام الدراسة، وشعرت بعدم الارتياح عندما عايرها أقاربها وأصدقاؤها بأنها ليست جذابة مثل والدتها، لذلك سعت إلى تحسين مظهرها.
وبحسب الصحيفة، منحت والدة تشو الإذن لابنتها بإجراء أول عملية تجميل عملية الجفن المزدوج، عندما كان عمرها 13 عاماً فقط، وتركت المدرسة من أجل التفرغ لعمليات التميل ومتابعة الإجراءات الطبية الأخرى.
وأكدت تشو أن طبيبها حذرها من أنها لا تستطيع القيام بأي عمل آخر لتوسيع عينيها لأنها أجرت 10 عمليات من هذا القبيل، لكنها تجاهلته.
ورفض الأطباء التعاون معها والتمادي في ذلك، لذا زارت تشو كافة مستشفيات الجراحة التجميلية في شنغهاي، وسط رفض من أهلها لمواصلتها تلك المغامرة.
وعن العملية الأصعب والأكثر إيلاماً التي أجرتها، قالت تشو إنها كانت عملية "حلق العظام"، وهي علاج تجميلي يكون المريض خلاله تحت التخدير العام.
ويستخدم في العملية أدوات مثل منشار دقيق أو منشار بالليزر لحلق أجزاء من العظام، وفي بعض الحالات العضلات، من أجل إعادة تشكيل بعض المناطق في الجسم وتحديدها.
وتذكر الفتاة الصينية أن الجراحة استمرت أكثر من 10 ساعات وبقيت في السرير لمدة 15 يوماً، وخلال تلك الفترة كانت مستلقية على الأرض طوال الوقت وتم تغذيتها بالسوائل فقط.