مراهقة تنفق أكثر من نصف مليون دولار لتشبه نجمتها المفضلة (صور)

أقدمت مراهقة مهووسة بنجمتها المفضلة، على إنفاق أكثر من نصف مليون دولار أمريكي، على عمليات تجميل، أجرتها على مدار 5 سنوات، لتكتسب الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن المراهقة البالغة من العمر 18 عاماً، وتدعى تشو تشونا، أنفقت 563 ألف دولار على الجراحا التجميلية لتشبه نجمتها المفضلة وتصبح بذلك مشهورة.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن طبيبة تشو حذرها من خطورة إجراء المزيد من العمليات، لافتة إلى أن الفتاة كانت مهووسة بإجراء عمليات التجميل منذ كانت بعمر 13 عاماً.

وكانت تشو تطمح لأن تكون جميلة مثل الممثلة الصينينة المفضلة لديها إستر يو، لذلك أجرت أكثر من 100 عملية جراحية، دفع والداها تكاليفها بالكامل.