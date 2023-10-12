جاستن بيبر يدعم إسرائيل بصورة لأنقاض غزة.. ويتراجع

تعرض النجم الكندي الشاب جاستن بيبر لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته صورة لأنقاض مدينة غزة، تاركًا عليها تعليقًا قال فيه "أصلي من أجل إسرائيل".

وترك بيبر الصورة في "ستوري" حسابه الموثق على إنستغرام لنحو ساعة، قبل أن يسارع بحذفها، ولاحقًا استبدلها بصورة تحمل الرسالة نفسها، لكن دون خلفية.