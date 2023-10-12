جاستن بيبر يدعم إسرائيل بصورة لأنقاض غزة.. ويتراجع
تعرض النجم الكندي الشاب جاستن بيبر لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته صورة لأنقاض مدينة غزة، تاركًا عليها تعليقًا قال فيه "أصلي من أجل إسرائيل".
وترك بيبر الصورة في "ستوري" حسابه الموثق على إنستغرام لنحو ساعة، قبل أن يسارع بحذفها، ولاحقًا استبدلها بصورة تحمل الرسالة نفسها، لكن دون خلفية.
وفي منشور سابق وتعليقًا على الأحداث نفسها، قال بيبر "إن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الإسرائيليين برأيي تصرف خاطئ. لست مهتمًا باختيار طرف على حساب الآخر، لكنني مهتم بالوقوف إلى جانب العائلات التي قتلت بوحشية".
وفي حادث مماثل، نشرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "جيمي لي كيرتس" عبر حسابها في إنستغرام صورة مع تعليق كتبت فيه "إرهاب من السماء"، وفق تعبيرها، أرفقتها مع إيموجي لعلم إسرائيل، لكنها حذفتها بعد أن أشار المتابعون إلى أن الصورة تعود لأطفال غزة.