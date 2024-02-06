"غولدمان ساكس": استمرار هيمنة "العظماء السبعة" يعتمد على نمو المبيعات‎

قال محللون للأسهم في بنك "غولدمان ساكس" إن النمو القوي في المبيعات سيكون محورياً بشأن قدرة مجموعة شركات التكنولوجيا السبعة الرائدة على الاستمرار في التفوق والنمو بعد مكاسبها الهائلة في 2023.

والشركات السبع التي يطلق عليها اسم "العظماء السبعة" هي آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وإنفيديا وميتا وتسلا.

وارتفعت أسهم تلك الشركات منفردة ما بين 50 و240% في 2023، بينما شكلت مجتمعة أكثر من 60% من العائد الإجمالي العام الماضي على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

وأضاف المحللون أن "أداء هذه المجموعة لا يزال متقدماً حتى الآن هذا العام محققة عائدات بنسبة 7.9% مقابل 2.6% للأسهم المتبقية والبالغ عددها 493 سهماً".

ولفتوا إلى أن "أداء المجموعة في بيئة عوائد السندات المرتفعة خلال الشهور الأربع والعشرين الماضية، تفوق إلى حد كبير بسبب ميزانياتها العمومية القوية وهوامش الأرباح المرتفعة".

ونقل "غولدمان ساكس" عن تقديرات تحظى بتأييد واسع أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الشركات السبع بمعدل سنوي متوسط يبلغ 12% حتى 2026، مقابل 3% للشركات المتبقية في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".