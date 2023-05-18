"تاج من الألماس" و"نجمة مصر" أبرز مبيعات مزادات المجوهرات في جنيف

بيع يوم الأربعاء في مزاد علني تاج استخدم خلال حفلتي تتويج بريطانيتين وماسة "نجمة مصر" التي يُعتقد أنها كانت للملك فاروق، في ختام أسبوع من المزادات على مجوهرات في جنيف.

وبعد أقل من أسبوعين على تتويج الملك تشارلز الثالث، تنافس المزايدون للاستحواذ على تاج "بيسبورو" المرصع بالألماس الذي وضعته مدعوة إلى حفلة تتويج جدّ تشارلز الملك جورج السادس عام 1937، وأخرى في حفل تتويج والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 1953.

وبيعت القطعة، التي يبلغ وزنها 136,5 غرام، لقاء 945 ألف فرنك سويسري (1,06 مليون دولار).

وقال ماكس فوسيت، رئيس قسم المجوهرات لدى دار "كريستيز" التي تولت تنظيم المزاد، إنّ التاج "يشكل قطعة فنية وتاريخية".