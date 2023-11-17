"الدوما" الروسي يقر موازنة بقيمة 366 مليار دولار للعام المقبل

وافق مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، على حجم موازنة البلاد المقدم من رئاسة الوزراء لعام 2024 بمبلغ يصل إلى 35.065 تريليون روبل ما يُعادل 366 مليار دولار تقريبًا.

وتأتي الموازنة الجديدة بزيادة مقدرة بنسبة 25% عن ميزانية العام الجاري 2023، فيما سيزيد حجم الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنسبة 29% من حجم الميزانية، وهو ما يعادل 6% من حجم الإنتاج المحلي.

وقال مجلس الدوما في بيان إنه "تمت الموافقة على إيرادات الموازنة لعام 2024 بمبلغ 35.065 تريليون روبل"، مبينًا أنه "من المقرر أن لا يتجاوز العجز في الموازنة نسبة الـ1٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار الدوما في بيانه إلى أن "الاقتراض الحكومي الداخلي سيشكل المصادر الرئيسة لتمويل العجز في عام 2024 حتى عام 2026".