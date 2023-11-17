"الدوما" الروسي يقر موازنة بقيمة 366 مليار دولار للعام المقبل
وافق مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، على حجم موازنة البلاد المقدم من رئاسة الوزراء لعام 2024 بمبلغ يصل إلى 35.065 تريليون روبل ما يُعادل 366 مليار دولار تقريبًا.
وتأتي الموازنة الجديدة بزيادة مقدرة بنسبة 25% عن ميزانية العام الجاري 2023، فيما سيزيد حجم الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنسبة 29% من حجم الميزانية، وهو ما يعادل 6% من حجم الإنتاج المحلي.
وقال مجلس الدوما في بيان إنه "تمت الموافقة على إيرادات الموازنة لعام 2024 بمبلغ 35.065 تريليون روبل"، مبينًا أنه "من المقرر أن لا يتجاوز العجز في الموازنة نسبة الـ1٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار الدوما في بيانه إلى أن "الاقتراض الحكومي الداخلي سيشكل المصادر الرئيسة لتمويل العجز في عام 2024 حتى عام 2026".
ويرجح أن يكون حجم التضخم في عام 2024 هو 4.5% على أن ينخفض بنسبة نصف بالمئة في عامي 2025 و2026، كما أقر الدوما خططا مبدئية لميزانية عام 2025 و2026 بحجم يقارب موازنة عام 2024.
وأقر الدوما موازنة دفاعية متجزئة تشمل "مرتبات الجنود ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية" وأمورا أخرى كلها تصب في المجال الدفاعي، حيث ستشكل تلك المصروفات نسبة 29% من الميزانية الكلية، التي تقدر بنسبة 6% من حجم الإنتاج المحلي، بزيادة قدرها الضعف عن العام الجاري.
ويعكس الارتفاع بنسبة الإنفاق الدفاعي نية الدولة الروسية دعم حربها في أوكرانيا بشكل أكبر في مساع لحسم المعارك على الأرض خلال العام المقبل، بحسب العديد من الخبراء العسكريين والاقتصاديين الروس.
ويعتبر قرار الدوما نافذا بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2024.