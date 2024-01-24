السعودية.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات بعد إطلاق "الإقامة المميزة"

وكان الخبير العقاري يتحدث على هامش مشاركته في "منتدى مستقبل العقار 2024" في نسخته الثالثة بالرياض، والتي اختتمت فعالياته اليوم الأربعاء، وقال إن ذلك النوع من الإقامة يُعد فرصة مميزة للسوق العقاري، ويمكن أن يساهم في نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بنسبة تفوق الـ300%.

وقال أحمد، في حديث لقناة "الشرق"، إن أسعار الفائدة سيكون تأثيرها محدوداً في ظل الوضع الحالي في السعودية وإطلاق الإقامة المميزة، والنمو المتوقع للسوق العقاري خلال الفترة القادمة.

وتتفق تلك التوقعات مع ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، إذ توقع أن يكون هناك طلب أكبر خلال المرحلة المقبلة على بعض الوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى مليون دولار أميركي، وهو الحد الأدنى التقريبي لقيمة العقار الذي يخول مالكه الحصول على الإقامة المميزة.

وقال المبيض، في حديث للنسخة العربية من موقع صحيفة "إندبندنت"، إن إطلاق الإقامة المميزة سيخلق طلباً أكبر، ومن ثم ستكون هناك أيضاً فرصة للمطورين العقاريين لبناء وحدات أكبر لسد هذا الطلب، لذا قد تشهد السعودية خلال الفترة المقبلة طفرة في بناء الوحدات السكنية بالمدن الرئيسة في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، في كلمة خلال افتتاح منتدى العقار، إن إعلان المشاريع الضخمة جعل من المملكة أكبر موقع بناء عرفه العالم بمشاريع تريليونية، منذ الإعلان عام 2016 عن رؤية المملكة 2030.