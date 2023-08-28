صادرات تركيا من الفواكه المجففة تتجاوز 1,1 مليار دولار

تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات تركيا من الفواكه المجففة ومشتقاتها المليار و100 مليون دولار، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن رئيس جمعية مصدري الفواكه المجففة في منطقة إيجه محمد علي إيشك، أن تركيا هي الرائدة عالمياً في مجال التين المجفف والزبيب والمشمش المجفف، المدرجة في قائمة المنتجات الغذائية الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن بيانات جمعيات مصدري منطقة إيجه، أشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات المجففة حتى 19 آب/ أغسطس، إلى مليار و103 ملايين دولار، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للفواكه المجففة من تركيا، تلتها فرنسا في المرتبة الثانية ثم ألمانيا ثالثاً.