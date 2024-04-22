إيلون ماسك يعوّل على "روبوتاكسي" لتدارك فوضى تسلا

أخذ رصيد تسلا في الانخفاض، إذ إن الشركة تواجه تحديات مختلفة. فقد كانت المبيعات تتدهور، وكانت هناك قرارات مربكة بشأن المنتجات وتخفيضات في الأسعار. كما أن وضع الشركة في سوق السيارات الكهربائية في الصين مهدد أيضًا. كما ألغي إعلان استثماري مخطط له مع رئيس وزراء الهند.

وبالإضافة إلى ذلك، ألغى قاض دفع مبلغ 56 مليار دولار إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

ومن المتوقع أن تُبلغ تسلا عن انخفاض بنسبة 40 بالمئة في الأرباح التشغيلية وانخفاض أول إيرادات لها خلال أربع سنوات. وردًّا على ذلك، أمر ماسك بأكبر تسريح لموظفين للشركة على الإطلاق وهو يركز على مفهوم مركبة ذاتية القيادة تسمى "روبوتاكسي".



ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، فإن فكرة إنشاء خدمة سيارات أجرة مستقلة ظلت قائمة منذ ثماني سنوات، إلا أن تسلا لم تنفذ بعد البنية التحتية اللازمة، أو لم تحصل على موافقة تنظيمية لاختبار هذه السيارات على الطرق العامة. وأرجأ ماسك أيضًا خططًا لـ 000 25 دولار لعربة سوق جماعية يعتقد المستثمرون أنها حاسمة لمستقبل الشركة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال تسلا تقدر بأكثر من تسعة أضعاف الرسملة السوقية للجنرال موتورز والفورد. غير أن المحللين يشعرون بالقلق إزاء إستراتيجية الشركة، وقد يفقد بعض المستثمرين صبرهم. كما أن ماسك بدأ بأكبر عملية تسريحات لموظفي الشركة؛ مما خفض عدد رؤوس الأموال العالمية بنسبة 10% على الأقل. كما أنه أعطى الأولوية لتطوير روبوتاكسي على مفهوم السيارات الأرخص.