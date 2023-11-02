النيجر تدشن خط أنابيب لنقل النفط إلى بنين‎

أعلن التلفزيون الحكومي في النيجر، أن رئيس الوزراء علي لأمين زين، الذي عيّنه المجلس العسكري الحاكم، دشن خط أنابيب سينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة؛ لتصديره دوليًا عبرها.

وشارك في حفل التدشين وزيرا الطاقة من مالي وبوركينا فاسو اللتين أبدتا دعمهما لزعماء النيجر الجدد، وفق ما نقله موقع "نيوز نيامي" المحلي، اليوم الخميس.

ويبلغ طول الخط الذي ينقل البترول حوالي 2000 كيلومتر، ومن شأنها أن يمكن النيجر من ببيع نفطها الخام في السوق الدولية لأول مرة، حيث سيعاد تصديره بواسطة ميناء سيم في بنين.

يشار إلى أن الحدود بين النيجر وبنين مغلقة في إطار العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر بعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي.