اقتصاد
المركزي المصري يقول إنه سيتخارج نهائيًا من المصرف المتحد
أعلن البنك المركزي المصري، أنه يعتزم التخارج نهائيًا من مساهمته في رأسمال المصرف المتحد، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات، وأنه عين بنك باركليز مستشارًا دوليًا لإنهاء صفقة التخارج.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إلى أن باركليز سيتولى "تنفيذ مهامه جنبًا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال".
وقال المركزي المصري إن أصول المصرف المتحد تبلغ 60 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، وبلغ إجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21 %.