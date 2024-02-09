الذهب يستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة حماس.

ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس، لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2018.

إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6% إلى 892.26 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.63 دولار.