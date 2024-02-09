الذهب يستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن
استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم الجمعة، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش.
وتراجع المعدن الأصفر 0.3% منذ بداية الأسبوع.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأوقية.
وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 شباط/ فبراير بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.
وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة حماس.
ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.
وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس، لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2018.
إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6% إلى 892.26 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.63 دولار.