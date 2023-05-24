إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة منصور بن زايد
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر"، إنه ترأس الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي "اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان".
وأضاف أن "الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات".
ولفت إلى إقرار مجلس الوزراء أيضًا، "78 مشروعًا ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعدادًا لاستضافة الحدث العالمي COP28، والذي يتضمن إستراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة".
وكشف الشيخ محمد بن راشد، عن استعراض المجلس أيضًا "نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع".
وأكد "اعتماد أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي".
وأضاف أن "وزارة الاقتصاد ستعمل على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دوليًّا في هذه القطاعات"، وكذلك استعراض تقرير التجارة الخارجية للإمارات في 2022.
وأعلن أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، تجاوزت لأول مرة حاجز الـ 2.2 تريليون درهم.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق منصة "دارك" والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه، وفقا للشيخ محمد.
وذكر أن الهدف من المنصة، أن "يحصل المواطن على التسهيلات التجارية نفسها التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة".