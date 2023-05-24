إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة منصور بن زايد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر"، إنه ترأس الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي "اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان".

وأضاف أن "الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات".

ولفت إلى إقرار مجلس الوزراء أيضًا، "78 مشروعًا ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعدادًا لاستضافة الحدث العالمي COP28، والذي يتضمن إستراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة".