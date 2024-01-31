دول أفريقية تحقق "بطولات عالمية" في النمو الاقتصادي

تحقق اقتصادات عدة دول أفريقية أداء جيدًا رغم الصعوبات التي تمر بها القارة، وتبرز كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال كنماذج لدول أفريقية حققت "بطولات عالمية" من حيث النمو الاقتصادي، وفق توصيف لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إنه بالتوازي مع "النجاح الرياضي" لكوت ديفوار، التي حققت ترشحًا إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، حققت أبيدجان "انتصارًا من نوع آخر" بعودتها إلى أسواق السندات الدولية، بعد أن نجحت عملية الاكتتاب في جمع 2.6 مليار دولار، وهو مبلغ تجاوز التوقعات.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن "ما تحقق هو نجاح لأبيدجان، حيث لم تغامر أي دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى بدخول الأسواق منذ ما يقرب من عامين، ولا بد من القول إن "كوت ديفوار تتميز عن غيرها"، بحسب الاقتصادي المتخصص بأفريقيا في شركة التأمين الائتماني "كوفاس"، دومينيك فروشتر.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن "البلاد متنوعة، ولديها رغبة في تطوير القطاعات الصناعية، الاستثمار العام في المقدمة ويتم تشجيع الاستثمار الخاص، كما أن الصادرات ذات الدخل المتنوع (الكاكاو والمطاط والكاجو وما إلى ذلك)، إلى جانب سياسة المشاريع الكبرى وقدر معين من الاستقرار المؤسسي، تجتذب دعم المانحين الدوليين".

ووفق تقرير "لوموند"، فإن "هذا مسار ينعكس في أرقام النمو، إذ من المتوقع أن يصل إلى 6.6% في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما يضع البلاد بين أفضل الاقتصادات أداءً في العالم، لكن إذا كانت كوت ديفوار تتميز بقدرتها على إعادة التواصل مع المستثمرين، فهي ليست البطل الوحيد للنمو على نطاق المنطقة التي تواجه "رياحًا معاكسة" عديدة".

وفي البلدان العشرة أو العشرين الأولى التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بأقوى مستوياته في عام 2024، تأتي الأغلبية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهناك نجد السنغال وتنزانيا ورواندا وبنين أو حتى أوغندا وإثيوبيا.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في شركة "تيليمر" البريطانية للخدمات المالية، باتريك كوران، القول: "قد تكون الصورة مفاجئة لأن الخطاب الاقتصادي تجاه القارة يتسم بالسلبية، حيث إن نقاط الضعف المستمرة في جنوب أفريقيا ونيجيريا، وهما الدولتان ذواتا الوزن الثقيل اللتان تمثلان معًا 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، تجر المتوسط القاري إلى الأسفل، لكن أفريقيا شاسعة، وهناك فوارق قوية بين البلدان".