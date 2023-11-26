"النفط الليبية" ترد على اتهامات أممية بشأن عمليات تهريب

رد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، على الاتهامات الموجهة لها بالتغاضي عن تهريب النفط وفقًا لتقرير الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة.

وقال بن قدارة خلال مقابلة مع قناة "الوسط" الليبية بثت، اليوم الأحد، إن الموانئ المقصودة هي موانئ تجارية ليست تابعة للمؤسسة، مشددا على استعداده للرد على أي دليل بشأن وجود نقل للنفط بطريقة غير شرعية ضمن الموانئ النفطية التابعة للمؤسسة.

كما فند بن قدارة وجود خلفيات وتوجيهات سياسية لبيع النفط، مذكرا بأن الأسعار تنشر على موقع المؤسسة بشبكة الإنترنت دون أي تدخلات إضافية لكل المشترين، ودون أي خصومات على الأسعار المعلنة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشف فريق خبراء الأمم المتحدة عن رصد المراقبين محاولة لتصدير 400 ألف برميل نفط بصورة غير مشروعة عبر إحدى الناقلات في ليبيا.

وأشارت الأدلة إلى تورط الناقلة في العملية، لكنها لم تظهر على إشارات النظام الآلي لتحديد هوية السفن لعدة أشهر؛ الأمر الذي يثير الشكوك، فيما لا تزال التحقيقات قائمة بشأن وجهة هذه الناقلة أو الجهة المالكة أو المشغلة لها.

وبحسب التقرير، "يستمر تهريب الوقود بصورة غير شرعية عبر البر بشكل رئيسي عبر الحدود الجنوبية والغربية لليبيا. ومن المثير للقلق أن الجماعات المسلحة في ليبيا تستفيد من عائدات تهريب الوقود".