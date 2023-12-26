الذهب يرتفع في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات ضعيفة، بسبب عطلة عيد الميلاد، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس آذار.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.01 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس آذار، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة؛ ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.