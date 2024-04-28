إيلون ماسك يزور الصين بشكل مفاجئ

وصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى بكين، اليوم الأحد، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن يلتقي ماسك خلال الزيارة مسؤولين كبارًا لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين، والحصول على إذن لنقل بيانات للخارج.

وقبل أربعة أعوام، أطلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية نظام "إف.إس.دي"، وهو الإصدار الأكثر تطورًا من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها، لكنها لم تطرحه بعد في الصين رغم دعوات العملاء لها للقيام بذلك.

وردًا على استفسار على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي خلال الشهر الجاري، أجاب ماسك بأن تسلا قد تتيح نظام "إف.إس.دي" للقيادة الذاتية للعملاء في الصين "قريبًا جدًا".