الخطوط القطرية تخفض وجهاتها لإفساح المجال لرحلات مشجعي كأس العالم

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ألغت رحلاتها من 18 وجهة من جدولها لإفساح المجال في مطار حمد الدولي لشركات الطيران التي تنقل المشجعين لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي أكبر الباكر إن الأولوية الآن هي لاستيعاب مئات الرحلات الجوية التي ستهبط في البلاد من أجل النهائيات.

وتستضيف قطر، التي تتوقع وصول نحو 500 رحلة مكوكية يوميا بالإضافة إلى مئات من رحلات الطيران العارض والطائرات الخاصة، النهائيات في الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول. ومن المتوقع وصول نحو 1.2 مليون زائر.

ويشارك إجمالي 32 دولة في مباريات تقام في ثمانية ملاعب في محيط 40 كيلومترا من وسط الدوحة.

وقال الباكر في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الشركة تحقق نموا الآن بسبب كأس العالم، إن هذا لا يحدث في الواقع نظرا لعدم وجود وجهات جديدة.

وأضاف أنه على العكس، قلصت الشركة رحلاتها وانسحبت من 18 وجهة لإفساح المجال في مطار حمد الدولي لرحلات المشجعين.

وأضاف أن الأولوية لدى الشركة ليست لشبكتها، بل إتاحة الفرصة لجميع الدول المشاركة ونقل أعداد كبيرة من الركاب إلى قطر.

وقال إن الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا تدرس استئناف عملياتها مع الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس والخطوط الجوية الملكية الهولندية.

كما قال بدر محمد المير، مدير العمليات في الخطوط الجوية القطرية، إنه من المقرر أن تهبط مئات الرحلات يوميا لحضور النهائيات.

كما سيسافر عدد كبير من المشجعين لحضور المباريات، مع اختيار الإقامة في دبي.

وقال: "بالنسبة للرحلات المكوكية سيكون هناك 500 رحلة في اليوم، أما بالنسبة لرحلات الطيران العارض فلم يتم الانتهاء من القائمة بعد".