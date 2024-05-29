صندوق النقد يرفع توقعات النمو للصين بعد أداء قوي

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى 5%، مشيراً إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخراً لتعزيز اقتصادها المتعثر.

وقال الصندوق، في بيان صحفي، إن "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مرنا عند 5% في 2024، وأن يتباطأ إلى 4,5% في 2025".

وأضاف أن قراره "جاء مدفوعاً ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول والسياسات التي اتخذت مؤخراً".

وكان الصندوق توقع في البداية نموا بنسبة 4,6% هذا العام مقارنة مع حوالي 5% حددتها السلطات هدفاً في آذار/مارس.

ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.

ويرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.

ورحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق الإسكان.

وقال إن "التصحيح المستمر في سوق الإسكان، وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة، يجب أن يستمر".

لكنّه أضاف أن "حزمة سياسات أكثر شمولاً من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة مع الحماية من المخاطر السلبية".