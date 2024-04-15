الأسهم الأوروبية ترتفع وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، وجاءت أسهم شركات الدفاع بين أكبر الرابحين وسط تقييم المستثمرين للتداعيات الأوسع نطاقًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وساهم التفاؤل إزاء تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة أيضا في تحسّن المعنويات، بحسب وكالة "رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بقيادة مؤشر أسهم قطاع الدفاع الذي ارتفع 0.6% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيّرة متفجّرة وصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع.

ومن بين أكثر الأسهم صعودًا سهم شركة البرمجيات السويسرية "تيمينو" الذي قفز 15.6%، بعد أن قالت الشركة إن لجنة خاصة"شكّلها مجلس الإدارة خلصت إلى أن الاتهامات الواردة في تقرير لشركة "هيندنبورج" للأبحاث غير صحيحة ومضللة.

وصعد سهم "أجايز" 3.6% بعد أن أعلن بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي أنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة فوسون الصينية للاستحواذ على حصتها البالغة 9% في شركة التأمين البلجيكية مقابل نحو 730 مليون يورو (777.60 مليون دولار).

وارتفع سهم "أديداس" 3.5% بعد أن رفع "مورجان ستانلي" تصنيف شركة الملابس الرياضية الألمانية إلى "زيادة الوزن النسبي للسهم في المحافظ" من "تقليل الوزن النسبي للسهم في المحافظ".